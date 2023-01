Osimhen: "Con la Juve sarà una grande notte"

"Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra. A San Siro non ci siamo piaciuti, non abbiamo fatto bene ma oggi sono felice per il gol e sono felice perché abbiamo approcciato bene". Così Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Sampdoria-Napoli.

"Dobbiamo continuare così, ringrazio per le belle parole Spalletti, tutti devono parlare e devono contribuire alla retorica vincente della squadra", ha aggiunto l'attaccante azzurro.

La sfida con la Juve

"Adesso ci dobbiamo rilassare poi certamente con la Juve sarà una grande notte, contro una grande squadra, e tutti possono fare la differenza".