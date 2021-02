Napoli-Juventus, le probabili formazioni: tante assenze per Gattuso e Pirlo

Scelte obbligate per gli azzurri in difesa. Tra i bianconeri qualche dubbio in tutti i reparti

Gennaro Gattuso avrà letteralmente gli uomini contati per la sfida contro la Juventus in programma sabato 13 febbraio alle 18,00 allo Stadio Maradona. Il tecnico del Napoli dovrà rinunciare agli infortunati Mertens, Hysaj, Manolas, Demme e a Koulibaly e Ghoulam, alle prese con il Covid.

Scelte obbligate per gli azzurri in difesa, con soli quattro uomini a disposizione. A centrocampo Fabian Ruiz non è ancora al meglio e partirà dalla panchina. Potrebbe essere confermato il centrocampo visto contro l'Atalanta, ma occhio alla possibile sorpresa Lobotka. In attacco Lozano e Insigne appaiono sicuri del posto, mentre Politano e Petagna si giocano l'altra maglia, con Osimhen che dovrebbe entrare a gara in corso.

In casa bianconera Pirlo non avrà a disposizione Artuhr e Dybala. Bonucci, non al meglio, potrebbe andare al massimo in panchina. In avanti Morata dovrebbe affiancare Cristiano Ronaldo.

L'arbitro

Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere Napoli-Juventus. Assistenti saranno Giallatini e Preti. IV Uomo Calvarese. Al Var ci sarà Valeri, assistito da Bindoni.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.