Napoli-Juventus, dove vederla: canale tv e orario

Big match in campionato per gli azzurri contro i bianconeri allo Stadio Maradona

Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia, il Napoli torna in campo in campionato sabato 13 febbraio, quando al Maradona sarà di scena la Juventus di Andrea Pirlo.

Il calcio d'inizio a Fuorigrotta è fissato per le ore 18,00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A 202 e su Sky Sport canale 251, e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.