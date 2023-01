Osimhen: "Buone chance di vincere lo scudetto". Di Lorenzo: "Spalletti ha portato mentalità vincente"

"E' stata una notte fantastica. Avevo bisogno di questi tre punti, sono orgoglioso di questi due gol e di aver dato il mio contributo alla squadra. Abbiamo una grande squadra, come la Juventus ma siamo stati bravi in questa battaglia stasera. Abbiamo buone chance di vincere lo Scudetto, ma non ci pensiamo adesso cerchiamo di vincere più possibile". Così Victor Osimhen ha parlato al termine di Napoli-Juventus ai microfoni di Dazn.

"Stasera davvero si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato tutti insieme e questa unione deve portarci lontano, dobbiamo continuare così in campionato. In questo anno e mezzo col mister siamo migliorati tanto nell'approccio alle partite e gran parte del merito è suo. Ci trasmette sempre grande voglia e convinzione. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile e dobbiamo continuare così. Abbiamo tanti punti di vantaggio ma tutti sanno che ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare così. Spalletti ha portato una mentalità vincente, che non è sinonimo di vittoria ma ti spinge sempre ad andare oltre le tue qualità. In questo anno e mezzo siamo cresciuti tanto e gran parte del merito è suo, dobbiamo continuare così e continuare a lavorare". Questo il commento del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo a Dazn nel post partita.