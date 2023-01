Napoli-Juventus, al Maradona è notte di grande calcio ed emozioni

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Al Maradona è una notte di grande calcio ed emozioni. Napoli e Juventus si affrontano in una sfida dal sapore di scudetto. La prima e la seconda in classifica del campionato italiano, 'rivali' storiche, si ritrovano una di fronte all'altra in un Maradona che pullula di passione ed entusiasmo.

A Fuorigrotta c'è il pubblico delle grandi occasioni, che non poteva mancare per un match del genere. Tornelli aperti sin da metà pomeriggio per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge.

Sulle panchine il duello tutto toscano tra Spalletti e Allegri, che si sono 'punzecchiati' a vicenda nelle rispettive conferenze stampa di vigilia. Il primo può contare sull'intera rosa a sua disposizione, mentre il secondo deve rinunciare a Bonucci, Pogba, De Sciglio, Cuadrado e Vlahovic.

L'arbitro

A dirigere Napoli-Juve c'è l'arbitro Daniele Doveri di Roma. Gli assistenti sono Costanzo e Passeri. Quarto uomo Chiffi. Al Var c'è Mariani, coadiuvato da Piccinini.

L'ultimo precedente di Doveri con gli azzurri risale al marzo del 2022, in occasione della vittoria per 2-1 sul campo dell'Hellas Verona.

La diretta

Il match è trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo ed il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Corse straordinarie della metro dopo la partita

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo la fine della partita. Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

A partire dalle ore 23.10 saranno cinque le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui quattro in direzione Napoli Gianturco e una in direzione Pozzuoli.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22.15.