Napoli-Juve Stabia, il gol del cugino di un azzurro decide l'allenamento congiunto

Nel pomeriggio di giovedì, sul campo 3 del centro tecnico di Castel Volturno, è andato in scena un allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia.

Mazzarri ha schierato la squadra azzurra con il 4-3-3, iniziando a provare alcune cose che vedremo alla ripresa del campionato, nonostante le numerose assenze dei nazionali.

A siglare l'unica rete del test - come riferisce il Corriere dello Sport - è stato il centrocampista della Primavera azzurra Luciano Peluso, 18 anni, cugino di Gianluca Gaetano.

All'allenamento, seduto in panchina accanto a Mazzarri, ha assistito Victor Osimhen, ancora in fase di recupero dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane.