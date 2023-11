Napoli, allenamento congiunto con la Juve Stabia a Castel Volturno

Secondo giorno del nuovo corso targato Walter Mazzarri per il Napoli a Castel Volturno. Il gruppo azzurro, orfano di numerosi nazionali, ha svolto un allenamento congiunto sul campo 3 con la Juve Stabia.

Per quanto riguarda gli infortunati, Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, mentre Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Solo terapie per Meret e Mario Rui.