Napoli-Juve, il post sui social del 'Pocho' Lavezzi in vista della sfida del Maradona

Ezequiel Lavezzi non dimentica mai il suo passato in azzurro. Alla vigilia dell'attesissima sfida di campionato tra Napoli e Juventus, il 'Pocho' ha condiviso una storia su Instagram sui match tra azzurri e bianconeri.

"Per noi Napoli-Juve è questo", si legge sull'immagine del profilo @allsscnapoli condivisa dall'argentino e che lo ritrae in alcuni storici fotogrammi risalenti alla vittoria in Coppa Italia contro i piemontesi nel 2012.