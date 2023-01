Napoli-Juve, Allegri: "Sarà una bellissima serata di calcio. Spalletti il migliore ad allenare e insegnare"

"La squadra sta abbastanza bene, abbiamo fatto tre giorni di lavoro e siamo in buone condizioni. Vedremo domani sera cosa riusciremo a fare. Fino ad oggi abbiamo ottenuto dei risultati buoni e importanti, ma dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo entrare nei primi quattro posti". Così Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus.

Gli infortunati

"Per quanto riguarda gli infortunati i rientri dovrebbero essere imminenti. Prima della sfida contro il Monza di Coppa Italia difficilmente rientrerà qualcuno ma credo che prima di quella contro l’Atalanta magari qualcuno potrebbe essere a disposizione. Cuadrado da martedì dovrebbe essere con la squadra. Gli altri? Stanno decisamente meglio. Danilo sta facendo bene così come tutti gli altri. L’atteggiamento della squadra è cambiato e bisogna continuare su questa strada. Chiesa sta molto meglio e sono contento. Oggi farò le mie valutazioni in allenamento e poi deciderò formazione".

La sfida con gli azzurri

"Affrontiamo una squadra molto forte tecnicamente, ben organizzata e ben allenata, domani sarà una bellissima serata di calcio in uno stadio stracolmo, in una partita non decisiva per il campionato, più importante per loro che per noi. Noi dobbiamo giocare una gara di grande tecnica e intensità, sarà difficile, è uno scontro diretto giocato in casa della squadra che in questo momento è la più forte del campionato. Dobbiamo avere entusiasmo e voglia. Spalletti è il migliore ad allenare ed insegnare, l’aveva già dimostrato a Roma e Milano".