Il Napoli cancella la Juventus: delirio al Maradona

Uno spettacolo. Uno spettacolo puro. Il Maradona difficilmente ricorderà una serata così. Un Napoli perfetto cancella letteralmente la Juve, che esce con le ossa rotta dalla trasferta all'ombra del Vesuvio. Gli uomini di Spalletti realizzano un capolavoro e sommergono di reti i bianconeri. 5-1, un risultato che ricorda una lontana notte d'estate di 33 anni fa, quando a Fuorigrotta c'era in palio la Supercoppa e a guidare gli azzurri c'era l'uomo a cui oggi l'impianto è intitolato. Le stelle di oggi sono Osimhen e Kvaratskhelia, una coppia che è tornata a far sognare il popolo azzurro, troppo forti per la difesa di Allegri.

Le scelte degli allenatori

Mario Rui, Zielinski e Politano vincono i ballottaggi della vigilia in casa Napoli. Allegri schiera Chiesa e Kostic ai lati del 3-5-2, con Di Maria ad affiancare in attacco l'ex di turno Milik.

Il match

Il Napoli parte forte e chiude la Juve nella sua metà campo. Dopo l'intensa pressione iniziale, al 14' Osimhen sblocca la gara. Cross dalla destra di Politano, girata di Kvaratskhelia a centro area, Sczeszny compie un miracolo sul georgiano ma sulla respinta Osimhen insacca di testa, facendo esplodere di gioia il Maradona. Al 20' svarione di Rrahmani che regala palla agli avversari dopo un appoggio sbagliato. Di Maria prova a sorprendere Meret, ma trova la parte alta della traversa. Al 38' buco della difesa juventina, Osimhen recupera palla e serve un cioccolatino a Kvaratskhelia, che di precisione fredda Sczeszny e sigla la rete del 2-0. Al 42' una carambola fortunata nell'area del Napoli favorisce Di Maria, che batte Meret e accorcia le distanze.

Al ritorno in campo Elmas rimpiazza Politano, che aveva accusato qualche problema in chiusura di tempo. Al 53' Osimhen si invola verso la porta bianconera, ma Sczeszny devia in angolo. Kvaratskhelia batte, la retroguardia bianconera respinge, ma al limite dell'area c'è Rrahmani che calcia senza pensarci troppo e indovina un gol strepitoso, che vale il 3-1. Al 58' nuova clamorosa occasione per gli azzurri: Osimhen ruba palla e vola verso la porta avversaria, ma calcia alto. Al 65' delirio puro al Maradona: Mario Rui recupera palla, Kvaratskhelia serve con un tocco morbido Osimhen che di testa a centro area colpisce di testa e sigla il 4-1, mandando in visibilio il pubblico di Fuorigrotta. Al 72' anche uno scatenato Elmas partecipa alla festa del gol azzurro, con una splendida azione. Al 78' standing ovation per Osimhen, sostituito da Raspadori. Finisce 5-1. Il Maradona esplode al triplice fischio dell'arbitro Doveri.