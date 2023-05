Napoli-Inter, minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match

Un minuto di raccoglimento sarà osservato prima del calcio d'inizio di Napoli-Inter, gara di campionato in programma domenica pomeriggio allo stadio Maradona.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto, infatti, un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma per tutto il fine settimana (compresi i posticipi) per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

“In un momento così difficile – ha dichiarato il presidente federale – il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro”.

Bologna-Napoli, metà dell'incasso sarà devoluto alle popolazioni vittime dell'alluvione

Il Bologna Fc 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla regione, aderisce alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Napoli, in programma al Dall’Ara la prossima settimana.

In occasione della partita saranno inoltre collocati ai vari ingressi dello stadio diversi punti di raccolta per consentire anche ai tifosi di versare un contributo.

La cifra ottenuta dalle sottoscrizioni dei tifosi - rende noto il club rossoblù attraverso il proprio sito ufficiale - sarà personalmente raddoppiata dal presidente Joey Saputo.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Val di Sole, ha voluto esprimere vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione: "Siamo vicinissimi alle popolazioni e ai sindaci colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna. Spero che con la Lega troveremo una linea comune di appoggio. Se non dovesse essere così, il Napoli farà la sua parte".