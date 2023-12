Napoli-Inter, Mazzarri cambia in difesa: una novità anche a centrocampo

Walter Mazzarri cambia in difesa per il match contro l'Inter. Il tecnico azzurro sceglie di dirottare Natan sull'out sinistro, con Ostigard che va a fare coppia con Rrahmani al centro. Una novità anche a centrocampo, dove con Anguissa e Lobotka c'è Elmas, che rileva uno Zielinski non al meglio. In attacco, come previsto, c'è il ritorno di Osimhen dal primo minuto, dopo i due ingressi a gara in corso con Atalanta e Real Madrid.

Nessuna sorpresa, invece, nell'Inter, con Inzaghi che sceglie l'undici previsto alla vigilia.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Arbitro: Massa.