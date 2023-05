Napoli, problemi per Kvaratskhelia: le condizioni dell'attaccante azzurro

Khvicha Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto nell'allenamento di giovedì. Questa la notizia del giorno proveniente da Castel Volturno in vista di Napoli-Inter.

Spalletti recupera, però, Mario Rui, che ha svolto l'intera seduta del venerdì in gruppo. Zedadka, invece, ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra.

Intanto il match in programma domenica pomeriggio al Maradona avrà una copertura televisiva in tutti e 5 i continenti.