Napoli-Inter, gli azzurri vogliono continuare a festeggiare: le formazioni

Da un lato la voglia di confermarsi, di vincere contro l'unico avversario non sconfitto in stagione, di puntare ancora al record di punti, di puntare alla vittoria di Osimhen nella classifica dei cannonieri. Dall'altro i postumi della festa Scudetto, e le tante - troppe - voci sulla prossima stagione, a cominciare dalle polemiche sulla panchina. Napoli-Inter, oggi alle 18 al Maradona, è molto più di una gara insignificante ai fini della classifica, per gli azzurri.

E mentre il Napoli gioca per onorare la sua stagione, un'Inter su di giri per la raggiunta finale di Champions e per la fase particolarmente positiva ha un obiettivo ancora più concreto: deve difendere il terzo posto e la stessa qualificazione alla prossima edizione di Champions League, insidiata dalle inseguitrici.

Insomma una partita vera, che si gioca in uno stadio di Fuorigrotta pienissimo ma sotto la pioggia.

Le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.