Dall'Argentina allo Zimbabwe: gli occhi del Mondo su Napoli-Inter

I riflettori di tutto il mondo saranno accessi domenica sera sullo stadio Maradona in occasione di Napoli-Inter, il big match della 14esima giornata del campionato di Serie A.

L'incontro sarà trasmesso in tutti e 5 i continenti, a cominciare dall'Europa, con collegamenti dalla Spagna, Germania, Regno Unito, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Macedonia, Georgia, Olanda e Slovacchia.

La sfida tra gli uomini di Mazzarri e quelli di Inzaghi sarà seguita anche in tutto il continente americano con copertura in Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Paraguay, Venezuela, USA e Canada.

Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Cina, Giappone, Bangladesh, Buthan, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

Non mancherà la trasmissione in Oceania, con l'Australia collegata, e in Africa, nel dettaglio con Angola, Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Chad, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe.