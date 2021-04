Napoli-Inter, dove vedere la partita: canale tv e orario

Match importante in campionato per il Napoli, chiamato ad un risultato positivo per non perdere il treno Champions. Gli azzurri scenderanno in campo domenica sera al Maradona, con calcio d'inizio alle ore 20,45, contro l'Inter capolista.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251) ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

Copertura planetaria per la partita

L'evento sarà seguito su scala planetaria. I riflettori di tutti e 5 i continenti saranno puntati domenica sera sullo Stadio Maradona per il big-match della 31esima giornata di Serie A.

Le maggiori emittenti internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Albania, ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l'intera America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda.

Collegati anche gli Stati asiatici come India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, e gli Stati africani quali Angola, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Kenia, Nigeria, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe.