Napoli, Mazzarri non parla. Meluso: "Gara fortemente condizionata dall'arbitro"

Walter Mazzarri non ha parlato nel post Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha preferito non rilasciare dichiarazioni per non commentare le decisioni dell'arbitro Massa.

In sala stampa c'era il ds Mauro Meluso a commentare il match: "Il mister ha preferito non venire e noi lo vogliamo in panchina. La gara è stata fortemente condizionata da una cattiva giornata dell'arbitro Massa. La squadra ha fatto una buona gara, poi è arrivato quel gol alla fine del primo tempo viziato da una cintura su Lobotka. Quell'episodio ha condizionato psicologicamente la squadra".

Il direttore sportivo azzurro parla anche dell'episodio del possibile fallo da rigore su Osimhen nella ripresa: "Ho parlato con il giocatore e mi ha detto che è stato toccato. Quando vieni toccato sul tendine d'Achille a quella velocità, vai giù. E' stato un errore non rivedere il contatto al Var. Dispiace per il punteggio di questa sconfitta che mortifica noi e i nostri tifosi che ci hanno sostenuto".