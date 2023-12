Il Maradona resta tabù per il Napoli: tris dell'Inter a Fuorigrotta

Non si arresta l'andamento negativo interno del Napoli, neanche con l'avvento di Walter Mazzarri in panchina. Gli azzurri cedono nettamente all'Inter nel match che doveva rappresentare l'occasione per riaprire il discorso scudetto e che invece rischia di chiuderlo definitivamente, per questa stagione, per la squadra partenopea. I nerazzurri, premiati dagli episodi, dilagano nel punteggio con le reti di Calhanoglu nel primo tempo e di Barella e Thuram nella ripresa e rispondono alla Juventus in quello che rischia di essere un testa a testa se neanche il Milan riuscirà nuovamente ad inserirsi nella lotta al vertice. Fanno discutere alcune decisioni di Massa, la cui direzione arbitrale ha lasciato non poche perplessità.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Walter Mazzarri cambia in difesa. Il tecnico azzurro sceglie di dirottare Natan sull'out sinistro, con Ostigard che va a fare coppia con Rrahmani al centro. Una novità anche a centrocampo, dove con Anguissa e Lobotka c'è Elmas, che rileva uno Zielinski non al meglio. Al centro dell'attacco, come previsto, torna Osimhen dal primo minuto, dopo gli ingressi a gara in corso contro Atalanta e Real Madrid. Nessuna sorpresa, invece, nell'Inter, con Inzaghi che sceglie l'undici previsto alla vigilia.

IL MATCH - Il Napoli parte subito all'arrembaggio, con l'Inter che attende. Dopo due minuti e mezzo Elmas regala la prima emozione del match, con un bolide da fuori area deviato in angolo da Sommer. La squadra di Inzaghi pressa alto gli azzurri, nel tentativo di 'distruggere' la costruzione delle trame di gioco azzurre all'origine. Al 12' Thuram buca Meret, ma l'attaccante nerazzurro è in fuorigioco. Al 18' prima sostituzione del match: problemi per l'interista De Vrij, costretto ad uscire. Inzaghi inserisce Carlos Augusto nel ruolo di 'braccetto' di sinistra della difesa a tre, con Acerbi che 'trasloca' al centro e Dimarco che resta alto. Il più pericoloso tra i partenopei è sempre Elmas, ma Sommer gli dice nuovamente di no al minuto 19. Col passare dei minuti gli ospiti prendono campo e si affacciano più di una volta nell'area azzurra. Al 35' l'ex di turno Politano ci prova con un tiro dei suoi da fuori, ma la traversa gli nega il gol del vantaggio. Al 44' è l'Inter a sbloccare il match: Calhanoglu dal limite dell'area fa partire un bolide dei suoi, che s'insacca alla destra di Meret. L'azione, però, è viziata da un fallo su Lobotka di Lautaro, ma l'arbitro Massa è irremovibile. Si va al riposo con gli ospiti avanti.

Nella ripresa è ancora Sommer protagonista, con il salvataggio al 57' su tiro di Kvaratskhelia. Nella stessa azione c'è un possibile rigore per fallo su Osimhen, ma Massa non è di questo avviso. Al 62' l'Inter raddoppia con Barella, che irrompe in area al culmine di una bella azione orchestrata da Lautaro Martinez. Al 67' è proprio l'argentino a fallire il tris davanti a Meret. Mazzarri gioca la carta Raspadori, che entra al posto di Politano. L'attaccante della Nazionale si posiziona alle spalle di Osimhen, con Elmas che si allarga a destra in un 4-2-3-1. Al 74' dentro anche Zielinski e Lindstrom per Lobotka e Elmas. Neanche i cambi, però, sortiscono effetti e l'Inter chiude il match con il gol di Thuram, che fissa il risultato sullo 0-3.

MAZZARRI NON PARLA A FINE PARTITA - Walter Mazzarri ha preferito non rilasciare dichiarazioni al termine della partita per non commentare le decisioni arbitrali di Massa. Al posto del tecnico è stato il ds Mauro Meluso ad andare in sala stampa.

PATTI SMITH IN TRIBUNA ACCANTO A DE LAURENTIIS - Presenza d'eccezione in tribuna al Maradona accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. Reduce dal suggestivo concerto presso la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, la leggenda della musica Patti Smith ha assistito dal vivo al match degli azzurri. Prima del fischio d'inizio dagli altoparlanti dell'impianto di Fuorigrotta sono partiti due tra i più celebri successi della 'sacerdotessa del rock' come "Because the night" e "People have the Power".

COPERTURA PLANETARIA PER L'INCONTRO - I riflettori del mondo calcistico erano puntati questa sera sul Maradona per Napoli-Inter. Il match è stato trasmesso in tutti e 5 i continenti, con copertura televisiva nei principali Paesi del globo. Collegamenti in Europa con Spagna, Germania, Regno Unito, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Macedonia, Georgia, Olanda e Slovacchia, in tutto il continente americano con copertura in Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Paraguay, Venezuela, USA e Canada, in Asia con Cina, Giappone, Bangladesh, Buthan, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam, in Oceania con l'Australia, e in Africa con Angola, Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Chad, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe.