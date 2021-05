Il Napoli perde Koulibaly per infortunio: l'annuncio del club

Nuova tegola per Gattuso, in piena corsa Champions

Il Napoli cerca il pronto riscatto dopo il pari in casa con il Cagliari, sognando un posto in Champions. La squadra di mister Gattuso, però, potrebbe risentire di un nuovo infortunio che ha colpito Koulibaly. Il difensone ha rimediato una lesione muscolare e probabilmente sarà out per due partite.

Questa la nota della SSC Napoli: "La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica. Successivamente seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie".