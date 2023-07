Napoli-Hatayspor, Garcia sceglie il 4-2-3-1 con Raspadori titolare

Prima amichevole in Abruzzo per il Napoli, che scende in campo contro i turchi dell'Hatayspor al Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Garcia, che deve rinunciare a Mario Rui, Lobotka ed Elmas per problemi fisici, oltre al 'lungodegente' Gaetano, sceglie di schierare il 4-2-3-1, con Raspadori titolare alle spalle di Osimhen.

Questa la formazione ufficiale degli azzurri: (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport in pay per view al costo di 9.99 euro.