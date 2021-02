Napoli-Granada, le immagini dell'allenamento degli azzurri | VIDEO

Le immagini dell'allenamento degli azzurri in vista di Napoli-Granada tratte dal canale ufficiale Youtube del club partenopeo. Buone notizie per Gattuso da Dries Mertens, sorridente e in buone condizioni.

Hysaj ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ospina e Petagna hanno svolto personalizzato in campo. Demme ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano e Manolas.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.