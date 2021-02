Napoli-Granada, dove vederla: canale tv e orario

Azzurri in campo giovedì 25 febbraio al Maradona contro gli spagnoli per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Il Napoli torna in campo in Europa League giovedì 25 febbraio alle ore 18,55 per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale contro il Granada. Gli azzurri di Gattuso avranno l'arduo compito di ribaltare lo 0-2 dell'andata.

Il calcio di inizio del match è fissato per le ore 18,55. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254.

La partita sarà, inoltre, visibile in diretta streaming su SkyGo e NowTv.