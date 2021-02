Il Napoli saluta anche l'Europa League: non basta la vittoria sul Granada

Gli azzurri vincono per 2-1 al Maradona contro gli spagnoli, che però vanno agli ottavi

Il Napoli saluta anche l’Europa League. Agli azzurri non riesce l’impresa di ribaltare il risultato dell’andata contro il Granada, pur vincendo per 2-1. E dire che la partita era iniziata nel migliore dei modi, con Zielinski che dopo soli due minuti di gioco aveva sbloccato subito il risultato al termine di una splendida azione personale.

Gli uomini di Gattuso, però, si sono fatti ben presto schiacciare dal Granada nella propria metà campo, subendo al 25’ la rete del pareggio di Montoro, che colpisce di testa da solo ed indisturbato in mezzo all’area di rigore e batte Meret. Nella ripresa il Napoli fa la partita, anche grazie all'ingresso di Ghoulam, tenuto inspiegabilmente fuori dal tecnico. Ruiz fa 2-1, entra anche Mertens, ma non basta. Agli ottavi ci vanno gli sagnoli.

LE SCELTE - Gattuso sceglie il 3-4-1-2 per tentare la rimonta al Granada. Il tecnico del Napoli cambia ancora modulo per tentare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Torna titolare Koulibaly, Elmas schierato esterno a tutta a fascia a sinistra. In avanti la coppia Insigne-Politano.

GIUNTOLI: “NESSUN ANNUNCIO SU GATTUSO” - Prima dell’inizio del match il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nessun annuncio su Gattuso comunque vada la partita? Assolutamente”.

IL COMMENTO DI GATTUSO: "PRESO UN GOL ASSURDO"

Il tabellino

Napoli: Meret, Maksimovic (46' Ghoulam), Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas (60' Mertens), Zielinski, Insigne, Politano. A disp. Contini, Idasiak, Zedadka, Labriola, Mario Rui, Lobotka, D'Agostino, Costanzo, Cioffi. All. Gattuso



Granada: Rui Silva, Folquier, German, Duarte, Neva (46' Perez), Montoro (83' Vallejo), Brice Eteki, Machis, Gonalons (46' Diaz), Kenedy, Molina (83' Soldado). All. Diego Martínez Penas



Arbitro: Siebert (Russia)

Marcatori: 3' Zielinski, 25' Montoro, 59' F. Ruiz

Note: Politano, Kenedy, Montoro, Duarte, Maksimovic, Bakayoko, Koulibaly, Foulquier, Herrera.