Il Napoli torna alla vittoria: battuto il Girona a Castel di Sangro

Il Napoli torna alla vittoria, battendo in amichevole a Castel di Sangro gli spagnoli del Girona. Dopo il doppio pareggio nei due precedenti test internazionali disputati al Teofilo Patini, gli azzurri stavolta regolano per 3-1 la squadra dell'ex di turno David Lopez.

Le scelte di Spalletti

Il Napoli scende in campo con l’ormai abituale 4-3-3, con Politano al posto di Kvaratskhelia a completare il tridente offensivo. A centrocampo Fabian Ruiz preferito a Zielinski.

L’ex di turno David Lopez sblocca il match con un autogol

Napoli pericoloso nella prima parte dell’incontro, soprattutto con Osimhen, a cui viene annullato anche un gol per fuorigioco. La partita si sblocca al 27’ grazie ad un’autorete dell’ex di turno di David Lopez, che nel tentativo di anticipare l’attaccante nigeriano su cross dalla destra di Lozano, deposita il pallone nella propria porta.

Infortunio per Politano

Al 24’ Matteo Politano è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Kvaratskhelia. Per l’esterno d’attacco della Nazionale si tratta di un risentimento al polpaccio sinistro.

Girandola di cambi e gol nella ripresa

Dopo aver fallito in maniera clamorosa il gol del raddoppio con Osimhen in apertura della seconda frazione, il Napoli si fa rimontare dagli spagnoli, con Castellanos che al 56’ buca la difesa azzurra e beffa Meret in uscita. Spalletti cambia totalmente volto alla squadra, effettuando ben 9 cambi.

I nuovi entrati, in particolare Zerbin, portano un po’ di brio tra le fila partenopee. Al 77’ è proprio l’ex Frosinone a fornire l’assist a Petagna per il gol del 2-1. A 10’ dal termine Kvaratskhelia si conquista un calcio di rigore e lo trasforma, spiazzando l’estremo difensore del Girona e fissando il risultato sul 3-1.

Spalletti: "Sono abbastanza soddisfatto"

"Sono abbastanza soddisfatto, siamo entrati forte in campo. Nella pulizia del possesso palla non siamo stati limpidi come possiamo fare. Abbiamo sbagliato dei passaggi facili e questo ha determinato una maggiore fatica. Anche stasera abbiamo sbagliato qualche gol. Abbiamo preso qualche ripartenza. Bisogna lavorare su una squadra che sia sempre corta, magari aumentando un po’ di fiato". Questo il commento di Luciano Spalletti al termine del match ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo (69' Zanoli), Rrahmani (69' Ostigard), Kim (69' JUan Jesus), Mario Rui (69' Olivera); Anguissa (69' Elmas), Lobotka (69' Demme), Fabian Ruiz (69' Zielinski); Politano (24' Kvaratskhelia, 90' Costanzo), Osimhen (69' Petagna), Lozano (69' Zerbin). All. Spalletti

Girona: Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, David Lopez, Terrats, Bueno, Stuani (46' Castellanos), Urena (46' Sainz). All. Miguel

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 27' David Lopez (aut), 56' Castellanos, 77' Petagna, 80' Kvaratskhelia rig.