Napoli-Girona, dove vedere la partita

Mercoledì 2 agosto il Napoli scenderà in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il secondo dei match internazionali amichevoli in programma nel ritiro in Abruzzo. Gli azzurri affronteranno gli spagnoli del Girona, squadra che milita nella Liga.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport in pay per view al costo di 9.99 euro.