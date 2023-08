Napoli-Girona, Garcia schiera Lozano dal primo minuto

Hirving Lozano, al centro di numerose voci di mercato negli ultimi giorni, è tra gli undici titolari scelti da Rudi Garcia per l'amichevole contro il Girona al Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Il messicano, alla prima apparizione stagionale in azzurro, comporrà il tridente d'attacco con Simeone e Zerbin. Neanche in panchina Victor Osimhen.

Questa la formazione ufficiale del Napoli: (4-3-3) Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Folorunsho, Elmas, Zedadka; Lozano, Simeone, Zerbin.

Il match è trasmesso in diretta in pay per view su Sky Sport.