Napoli-Genoa, cambia l'orario di inizio del match

Cambia l'orario d'inizio di Napoli-Genoa. Il match del San Paolo, previsto inizialmente per le ore 15,00, si giocherà domenica 27 settembre alle ore 18.00. E' quanto si apprende dal sito della Lega Serie A e dal sito ufficiale del club partenopeo.

La comitiva rossoblu è stata costretta a posticipare la partenza per il capoluogo campano. Dopo la positività al Covid-19 del portiere Perin, che non sarà del match, sarà infatti necessario un nuovo giro di tamponi per squadra e staff.