'Rivoluzione' Napoli: ampio turnover di Mazzarri per il match col Frosinone

Walter Mazzarri, come prevedibile, ricorre ad un ampio turnover per il match di Coppa Italia contro il Frosinone. Il tecnico azzurro rivoluziona l'undici titolare concedendo spazio ai calciatori della rosa meno utilizzati.

In porta c'è Gollini, in difesa spazio a Zanoli a destra e al ritorno da titolare di Mario Rui. A centrocampo esordio stagionale per Demme. In avanti Lindstrom completa il tridente d'attacco con Simeone e Raspadori.

Questo l'undici ufficiale azzurro: (4-3-3) Gollini, Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori.