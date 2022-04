Spalletti alla vigilia di Napoli-Fiorentina: "Non spingete troppo Osimhen. Scudetto? Andiamo per la nostra strada"

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha oggi tenuto la consueta conferenza stampa, questa volta alla vigilia della sfida con la Fiorentina in programma domani alle 15 al Maradona di Fuorigrotta.

Sulla Fiorentina: "Gara insidiosa, ne abbiamo presi 5 l'ultima volta"

La Fiorentina è la squadra più migliorata con 20 punti in più dell'anno scorso. "Merito alla società perché la squadra è forte, hanno lavorato bene sul mercato, nella scelta dell'allenatore, poi per le insidie basta ricordare la gara di Coppa Italia dove ne abbiamo presi 5, in casa. Io il tecnico l'ho portato come esempio, anche contro 9 quando chiedeva ai suoi di pressare e fare gol, è il modo corretto per infondere determinazione per diventare una grande squadra e gli va detto bravo. La gara è insidiosa, loro fanno un calcio moderno, ti vengono addosso, gestiscono palla, fanno un calcio veloce, con pressioni alte e avvolgimento di gioco sugli esterni perché attaccano molto lì, partita difficilissima ma sappiamo quello che dobbiamo fare e proveremo a vincerla. In casa però ne abbiamo presi 5 l'ultima...".

"Osimhen? Non lo spingete troppo"

"Come sta Osimhen? Sta bene, ad inizio settimana c'è stato questo avvertimento in una partitina ed abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente. Averlo è importante, ma non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori con cui abbiamo a che fare, ci ha confermato quanto è forte Mertens, Petagna quando ha giocato, Zanoli che non aveva mai giocato e fa il Di Lorenzo, Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato con forza e velocità, Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo...non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra".

La corsa scudetto

Spalletti ha poi parlato senza nascondersi sulla corsa scudetto. "Noi dobbiamo ragionare sulle nostre possibilità di fare la nostra corsa, su quello che ci aspetta in questo finale di campionato. A questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juve in lotta per il campionato. Ce lo giochiamo al di là dei risultati degli altri, andiamo per la nostra strada e la gestione dello spogliatoio è facile perché abbiamo capito ormai con che professionisti doc ci confrontiamo. Se siamo qui, nonostante tutto quello che abbiamo passato, è segno che la squadra è seria, vera".

Il Napoli è più una squadra da trasferta, ma con Fiorentina e Roma si gioca nei fatti lo scudetto. "L'idea di calcio che sviluppiamo vogliamo farla costantemente, l'abbiamo fatta anche quando si è perso, voi stessi dicevate che la squadra aveva delle picchiate e si perdeva. Nelle difficoltà ci sono più fuori che in casa, è palese, perciò aver vinto quelle gare lì ha più valore delle sconfitte in casa, quelle sconfitte sono figlie di tentativi di mettere in pratica il calcio che vogliamo fare e qualche episodio girato contro se si vanno a rivedere le partite, siamo riusciti a perdere partite senza subire un tiro in porta. L'ultima in casa è stata buonissima, lo stadio pieno è il pezzetto che ci mancava e domani l'avremo, se durante la gara avremo difficoltà basterà girarsi intorno e diventerà tutto facile sulla reazione - ha aggiunto Spalletti - La classifica dice che stiamo facendo bene nel cuore dei napoletani, la cosa più importante della classifica perché loro si intendono di calcio e di comportamenti ed è un premio che ci piace prendere. Lo stadio pieno è un mantello che ti avvolge, può farti diventare un supererore".