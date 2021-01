Napoli, tutti negativi i tamponi degli azzurri: si gioca regolarmente contro la Fiorentina

La SSC Napoli comunica, con un tweet, che i tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Lo screening si era reso necessario dopo la positività di Fabian Ruiz. Con la negatività degli azzurri non ci sarà alcun rinvio della partita in programma oggi allo Stadio Diego Armando Maradona: la squadra di Gattuso scenderà regolarmente in campo alle 12,30 contro la Fiorentina.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra.



Il messaggio di Ruiz ai tifosi: "Grazie per l'appoggio"

Messaggio di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo la notizia della positività al Covid: "Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti | protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A. Ringrazio enormemente per i messaggi di appoggio che sto ricevendo, io sto bene e anche la mia famiglia".

"State attenti per voi e per gli altri"

"Tornero a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente, intanto continuero ad appoggiare la squadra da casa. vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione di questo virus. un abbraccio e #forzanapolisempre!", ha concluso lo spagnolo.