Napoli show contro la Fiorentina, sei reti stendono i viola

Napoli-Fiorentina non era iniziata sotto i migliori auspici. A turbare la vigilia degli azzurri la positività di Fabian Ruiz e le voci di un possibile spostamento di orario del match contro i Viola. Ma per fortuna la squadra è scesa regolarmente in campo, sostituendo lo spagnolo con Demme e ha letteralmente schiantato gli avversarsi.

Al Napoli basta un tempo per dilagare. Sblocca Insigne, poi dopo alcune occasioni della Fiorentina, ecco che gli azzurri vanno in gol con Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa doppietta personale di Insigne, mattatore del match anche con assist e pregevoli giocate e rete finale per Politano. Ritorno in campo per Mertens a un mese dall'infortunio. Il Napoli aggancia la Roma al terzo posto scavalcando momentaneamente la Juve, che affronterà nei prossimi giorni in Supercoppa.

Lo striscione e la commozione di Callejon

Josè Maria Callejon torna a Napoli da avversario, con la maglia della Fiorentina, ma per lui ci sarà sempre un posto nel cuore dei napoletani. A confermarlo è lo striscione affisso all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona prima del match contro i viola. "José, hermano eres napolitano", hanno scritto i ragazzi de La Mossa del Comandante. A postare lo striscione è stata la moglie dell'ex centrocampista azzurro, Maria Ponsati Romero, in una storia Instagram. Callejon, che a Napoli ha giocato dal 2013 al 2020 collezionando 64 reti in 255 presenze, dovrebbe partire dal primo minuto contro i suoi ex compagni.

Callejon: "A Napoli 7 anni meravigliosi"

”Molto speciale tornare qui. Ci sono delle emozioni che non ho mai avuto nella mia vita, ma il calcio è questo. I napoletani capiranno che adesso devo dare tutto per la Fiorentina. Ma qui ho passato 7 anni meravigliosi”, le parole nel pre-partita di Callejon.