Garcia: "Brutta serata, non me lo aspettavo. Il futuro ci darà delle risposte"

"E' stata una brutta serata, non me lo aspettavo. Ci voleva più grinta e cazzimma. Il primo tempo è stato complicato, poi abbiamo pareggiato prima dell'intervallo e abbiamo iniziato bene il secondo. Poi il 2-1 della Fiorentina ci ha fatto male". Così Rudi Garcia ha analizzato la sconfitta interna contro la Fiorentina per 3-1 al Maradona in conferenza stampa.

"Abbiamo perso troppi palloni, serve più aggressività. Non si possono fare solo quattro falli. Sempre sconfitti contro avversari di livello? Il futuro ci darà delle risposte. Le sostituzioni? Con il senno del poi possiamo fare tutti i cambi vincenti. Mi prendo la responsabilità della sconfitta, ma non per le sostituzioni", ha aggiunto il tecnico del Napoli.