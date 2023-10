Napoli, brutta sconfitta interna con la Fiorentina: le 'bestie nere' Italiano e Bonaventura colpiscono ancora

Quando si dice una brutta sconfitta, in un momento quanto mai inopinato. Il Napoli non prosegue nella sua striscia positiva in campionato, dopo i convincenti successi su Udinese e Lecce. Gli azzurri scivolano sulla più classica delle buccia di banana, la Fiorentina di Italiano, che passa ancora una volta al Maradona. I viola vincono per 3-1, in un match ricco di colpi di scena, iniziato male per gli uomini di Garcia e proseguito tra troppi alti e bassi tecnici e tattici, scanditi anche dalle scelte dell'allenatore francese su cui si discuterà molto durante la sosta. Resta sul groppone un brutto ko, in una fase di rilancio per Di Lorenzo e compagni nelle zone di alta classifica.

GARCIA NON RISERVA SORPRESE, ITALIANO LASCIA NICO GONZALEZ IN PANCA - Non ci sono sorprese nell'undici iniziale del Napoli. Garcia conferma la formazione titolare scesa in campo contro il Real Madrid, con Olivera preferito ancora una volta a Mario Rui. Tra i viola, invece, Italiano lascia in panchina Gonzalez dall'inizio. Al centro dell'attacco Nzola vince il ballottaggio con Beltran.

AZZURRI IN CAMPO CON LA MAGLIA SPECIALE HALLOWEEN - La squadra partenopea fa il suo esordio stagionale con la maglia gara special edition Halloween, ispirata ad un luogo iconico cittadino come il Cimitero delle Fontanelle.

VIOLA SUBITO AVANTI - Le prime grandi occasioni del match capitano a due difensori, Martinez Quarta da un lato è Di Lorenzo dall'altro. Il terzino azzurro al 6', su invito di Politano, calcia alto da buona posizione. Poco dopo è la Fiorentina a passare in vantaggio al termine di una rocambolesca azione in cui è ancora una volta protagonista Martinez Quarta. A siglare la rete del vantaggio, però, è Brekalo, che batte sotto misura Meret. Al 22' annullato un gol a Osimhen per fuorigioco.

SI FA MALE ANGUISSA: GARCIA 'A SPECCHIO' CON ITALIANO - Al 31' brutta tegola per Garcia: problema muscolare per Anguissa, costretto a chiedere il cambio. Il tecnico francese sceglie Raspadori e si mette a specchio con Italiano, schierandosi con il 4-2-3-1, con l'attaccante della Nazionale alle spalle di Osimhen.

OSIMHEN TORNA A CALCIARE I RIGORI E AD ESULTARE - Nel pieno del recupero della prima frazione sciocchezza clamorosa di Parisi, che sbaglia un retropassaggio e regala palla a Osimhen, che viene abbattuto da Terracciano. L'arbitro La Penna non ha dubbi e concede il penalty che Osimhen torna a calciare e a segnare, abbandonandosi finalmente ad un'esultanza liberatoria dopo la segnatura.

LA FIORENTINA RIPARTE BENE, GARCIA INSERISCE CAJUSTE E TORNA AL 4-3-3 - Nella ripresa Fiorentina subito pericolosa in contropiede, con Ikone' che colpisce il palo. Il Napoli soffre quando la Fiorentina riparte e così Garcia ci ripensa e torna al 4-3-3, inserendo Cajuste per Politano e dirottando Raspadori sull'out destro. Osimhen ha la grande occasione per il 2-1, ma Terracciano in uscita lo ipnotizza.

BONAVENTURA SI CONFERMA 'BESTIA NERA' DEGLI AZZURRI - Al 64' la Fiorentina torna avanti con Bonaventura, al termine di un'azione fortunata, con un rimpallo favorevole che mette il fantasista viola davanti a Meret. Per l'ex Milan e Atalanta si tratta del sesto gol in Serie A contro la squadra partenopea, sua vittima preferita.

TRIPLO CAMBIO DI GARCIA, CHE TOGLIE ANCHE OSIMHEN - Ad un quarto d'ora dal termine tripla sostituzione in casa azzurra: fuori Osimhen, Lobotka e Zielinski, dentro Simeone, Gaetano e Lindstrom. I cambi, però, non sortiscono l'effetto sperato e la squadra di Italiano chiudono il match nel recupero con Nico Gonzalez, che fissa il risultato sull'1-3. Una parte del Maradona fischia al termine del match.

PER IL NAPOLI TERZA SCONFITTA SU CINQUE IN CASA IN STAGIONE - Con il ko interno contro la Fiorentina, il Napoli colleziona la terza sconfitta in cinque gare casalinghe stagionali tra campionato e Champions League.