Napoli, sconto per i tifosi sulla prossima amichevole in pay per view

Il Napoli disputerà sabato 6 agosto al Patini di Castel di Sangro l'ultimo test amichevole prima dell'esordio in campionato a Verona fissato per Ferragosto.

Avversario di turno l'Espanyol. Il match sarà visibile, come le partite precedenti, in pay per view sulla pagina Facebook ufficiale del Napoli e su Sky Sport.

Per l'occasione, però, ci sarà una forte riduzione sul prezzo del match, che passerà dai 9,99 euro ai 2,99, come annunciato dal telecronista Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli tv.