Napoli, finisce in parità l'ultimo test precampionato: l'Espanyol ferma gli azzurri sullo 0-0

Finisce in parità l'ultimo test precampionato del Napoli, che chiude anche il ritiro di Castel di Sangro. L'Espanyol ferma sullo 0-0 gli azzurri allo stadio Patini, in una gara molto maschia e combattuta, nonostante si trattasse di un'amichevole. Fra 9 giorni ci sarà il Verona ad attendere al Bentegodi Di Lorenzo e compagni per l'esordio in campionato.

Le scelte di Spalletti

Il tecnico del Napoli prosegue con il 4-3-3 con Elmas stavolta a completare il terzetto di centrocampo. In difesa confermato Kim accanto a Rrahmani. In attacco spazio al tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Osimhen pericoloso, ma non trova la via del gol

Victor Osimhen è il grande protagonista del match nella prima frazione. Tutte le azioni pericolose del Napoli passano per i suoi piedi, ma l’attaccante nigeriano non trova la via della rete e non riesce a sbloccare il match, complice una buona serata del portiere dell’Espanyol Lecomte.

Partita spigolosa, gli spagnoli la mettono sull’agonismo

Nonostante il match amichevole non sono mancate scintille in campo fra le due formazioni. In particolare nel finale del primo tempo, quando qualche fallo di troppo degli spagnoli ha suscitato la reazione partenopea. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo si è fatto sentire con gli arbitri.

Contini nel finale salva il risultato

Nella ripresa la partita è ancora più spezzettata, complici i cambi. Al 74’ l’Espanyol ha la grande occasione per siglare il gol vittoria, ma Contini ipnotizza Koleosho salvando il risultato.

Azzurri in campo con la terza maglia

Dopo aver lanciato la prima e la seconda maglia in occasione delle precedenti amichevoli internazionali, gli azzurri sono scesi in campo con la terza maglia gara ufficiale, firmata EA7 Emporio Armani, color “Blu acqua”.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret (46' Contini), Di Lorenzo (70' Zanoli), Rrahmani (46' Ostigard), Kim (70' Juan Jesus), Mario Rui (46' Olivera); Anguissa (70' Gaetano), Lobotka (46' Demme), Elmas (46' Zielinski); Lozano, Osimhen (70' Petagna), Kvaratskhelia (70' Zerbin). All. Spalletti

Espanyol: Lecomte, Cabrera, Calero, Moll (55' Bare), Souza, Olivan Herrero, Mato Sanmartin, Nico (55' Koleosho), Sergi Gomez, El Hilali, Saez. All. Martinez

Arbitro: Scatena di Avezzano.