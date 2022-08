Napoli-Espanyol, scende ancora il prezzo per vedere il match in pay per view

Scende ancora il prezzo per acquistare in pay per view Napoli-Espanyol, ultima amichevole precampionato degli azzurri in programma questa sera a Castel di Sangro alle ore 19.00.

Dopo l'iniziale sconto dai 9.99 euro delle partite precedenti ai 2.99, nelle ultime ore il club partenopeo, attraverso i suoi canali ufficiali ha annunciato un ulteriore sconto di 70 centesimi per acquistare l'incontro sulla pagina Facebook della Ssc Napoli, che dunque costerà 2.29 euro.