Napoli-Empoli, buone notizie per Garcia: il tecnico azzurro non perde Rrahmani

Buone notizie per Rudi Garcia in vista del match contro l'Empoli. Il tecnico azzurro non perderà Amir Rrahmani per la sfida in programma domenica prossima alle 12.30 allo stadio Maradona contro i toscani.

Il difensore non è stato convocato, infatti, per Kosovo-Israele, match in programma domenica sera e valido per le qualificazioni a Euro 2024.