Napoli-Empoli, formazioni ufficiali: le scelte su Insigne, Lozano e Anguissa

Ounas titolare, Mertens a guidare l'attacco, Insigne e Lozano dalla panchina. Sono queste le scelte, quasi obbligate, di Luciano Spalletti per il match di Serie A delle 18 contro l'Empoli. Il capitano e il messicano non sono al meglio, così come Anguissa. Potranno diventare armi nella ripresa. Confermato Juan Jesus in difesa, preferito a Manolas. Zielinsky confermato a centrocampo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.