Napoli-Empoli, dove vederla in diretta tv

Esordio stagione in Coppa Italia per il Napoli, detentore del trofeo. Gli azzurri mercoledì 13 gennaio entrano in scena nella competizione nazionale affrontando l'Empoli al Maradona negli ottavi di finale.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17,45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 ed in streaming su RaiPlay.