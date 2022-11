Napoli, Kvaratskhelia e Sirigu out con l'Empoli: arriva l'ufficialità

Dalla lista dei convocati del Napoli per il match con l'Empoli arriva l'ufficialità della notizia che era già nell'aria da ieri: Khvicha Kvaratskhelia non sarà in campo questa sera al Maradona.

Il georgiano non ha recuperato dalla lombalgia che lo affligge da qualche giorno e salterà anche l'incontro con i toscani. Assenti per infortunio anche Rrahmani e Sirigu, che ha accusato un problema nell'allenamento di lunedì.

L'elenco completo dei convocati