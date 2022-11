Il Napoli sfata il tabù Empoli e prosegue nella sua marcia

Il Napoli sfata il tabù Empoli, vera e propria bestia nera azzurra nella passata stagione, e prosegue nella propria marcia in vetta alla classifica. Gli uomini di Spalletti battono i toscani per 2-0 e collezionano l'ennesimo successo in serie in campionato. A decidere il match i gol nella ripresa di Lozano su rigore e di Zielinski.

Le scelte degli allenatori

Cinque cambi tra le fila azzurre rispetto al successo di Bergamo. Dentro Ostigard, Mario Rui, Ndombele, Politano e Raspadori, fuori Olivera, Juan Jesus, Zielinski, Lozano ed Elmas. Ancora assente per infortunio Kvaratskhelia. Zanetti, orfano di Destro, schiera Bajrami a sostegno di Satriano, con il giovane talento Baldanzi alle spalle.

Spalletti premiato prima del match

Poco prima del calcio d'inizio, Luciano Spalletti è stato premiato da Cristiano Giuntoli come miglior allenatore della Serie A nel mese di ottobre.

Primo tempo avaro di emozioni

Il Napoli, come prevedibile, fa la partita, l'Empoli si difende con ordine, tanto da lasciare pochi sbocchi agli azzurri. Il primo tempo è avaro di emozioni e di occazioni. Una delle migliori capita a Raspadori al minuto 38, ma il nazionale non calcia forte, anche per via di una trattenuta di un difensore empolese, e Vicario para. Allo scadere della prima frazione è ancora l'ex Sassuolo a provare a sbloccare il risultato, ma il suo tiro si perde di poco al lato.

I cambi risultano ancora decisivi

Il Napoli cambia marcia nella ripresa e parte subito forte. Al 52' ghiotta occasione per Anguissa, servito da Raspadori, ma il centrocampista a centro area calcia alto. Al 62' ci prova Osimhen di testa, ma il pallone finisce alto. Al minuto 64' triplo cambio tra le fila azzurre: dentro Elmas, Lozano e Zielinski, fuori Raspadori, Politano e Ndombele. Al 67' lampo di Osimhen, che si conquista un calcio di rigore. Sul dischetto va a sorpresa Lozano, che calcia forte. Vicario intuisce e devia, ma il pallone finisce in rete, facendo esplodere di gioia il Maradona. Al 73' l'ex di turno Luperto atterra Lozano e si becca il secondo giallo, lasciando l'Empoli in 10. Al 76' ancora uno scatenato Osimhen vola di testa, ma Vicario smanaccia sulla linea. All'87' cala il sipario sul match: splendido traversone dalla destra di Lozano sul quale irrompe a centro area Zielinski, che batte Vicario e sigla il 2-0. Nel recupero Bajrami prova ad accorciare le distanze, ma Meret risponde di piede.