Napoli-Eintracht Francoforte: torna titolare Mario Rui, confermato Politano | DIRETTA

Spalletti si riaffida al portoghese per la sfida di ritorno contro i tedeschi. In porta torna Meret

Dopo tanto discutere dei numerosi fatti di cronaca accaduti in città in giornata, finalmente è la palla a rotolare. Al Maradona il Napoli scende in campo contro l'Eintracht Francoforte per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri partono dal 2-0 centrato in trasferta nella gara di andata.

Spalletti ripropone Mario Rui titolare e conferma Politano nell'undici iniziale, nonostante il recupero di Lozano. In porta c'è Meret, ristabilito pienamente.

Questa la formazione ufficiale azzurra: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

