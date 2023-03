Spalletti: "Questo traguardo per noi vale molto. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale"

"Questo traguardo per noi vale molto, non era facile. Nessuno ci era mai riuscito nella storia del Napoli, è un qualcosa che città, tifosi e squadra avevano meritato in precedenza, ma non era mai successo. La squadra anche stasera è stata matura nel cambiare atteggiamento. Abbiamo centrato un risultato importante, che ci godiamo insieme a tutti". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l'Eintracht Francoforte.

"Non mi sarei aspettato di avere 18 punti di vantaggio sulla seconda in campionato. Anche in Champions la squadra è sempre riuscita a mettere in campo prestazioni così. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi e continuare a lavorare con umiltà e serietà, senza diventare presuntuosi. I complimenti di grandi allenatori fanno piacere, ma un po' sono fatti anche per scrollare l'attenzione dalla loro squadra. Se una squadra costa 9 milioni e un'altra 900, un motivo ci sarà. Qui a Napoli, però, sono tutti svegli e sanno come funzionano queste cose. Perciò i complimenti, a chi ce li fa, li rifacciamo e li impacchettiamo bene. Osimhen è un grandissimo calciatore di livello mondiale e ha ancora molte potenzialità inespresse", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

Chiusura sulle problematiche di ordine pubblico: "Bisogna unirsi contro i violenti. Stasera tutti quelli che vogliono far casino si sono uniti. Stasera bisogna solo festeggiare quel qualcosa di eccezionale che hanno fatto questi ragazzi. Queste vittorie servono a dare visibilità a quello che è l'amore dei tifosi napoletani per questa squadra. Queste sono le cose belle del calcio. Non andare a far casino per le città", ha concluso l'allenatore azzurro.