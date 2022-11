Champions League, avversaria tedesca per il Napoli agli ottavi di finale

Sarà l'Eintracht Francoforte l'avversaria del Napoli agli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon.

Azzurri e tedeschi si erano già incontrati in Coppa Uefa nell'autunno del 1994. In quell'occasione i rossoneri ebbero la meglio con un doppio 1-0, sia in Germania che al San Paolo.

Un ulteriore precedente tra i due club risale al giugno 1969, in Coppa delle Alpi. Anche in quell'occasione prevalse l'Eintracht, per 2-1, con rete azzurra siglata da Barison.

Spalletti: "Eintracht una squadra in forte ascesa. Non sarà facile"

"A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile". Questo il commento di Luciano Spalletti sul sorteggio di Champions League.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Per quanto riguarda le altre squadre italiane, il Milan affronterà il Tottenham di Antonio Conte mentre l'Inter se la vedrà con il Porto dell'ex Conceicao. Non mancheranno alcune grandi sfide come Bayern Monaco-Psg e Liverpool-Real Madrid.