Napoli-Eintracht Francoforte, l'appello di Di Lorenzo ai tifosi: "Non cadete in provocazioni" | VIDEO

"Possiamo fare la storia, viviamo una giornata bella, senza disordini o liti con chi arriverà in città". Le parole del capitano del Napoli

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, attraverso un messaggio social diffuso dalle pagine della Ssc Napoli, invita i tifosi azzurri a evitare problemi con i tedeschi. I tifosi dell'Eintracht non potranno essere allo stadio, ma non si esclude possano comunque presentarsi in città.