Il Napoli chiude al meglio il ritiro in Turchia battendo il Crystal Palace: Raspadori ancora sugli scudi

Il Napoli chiude al meglio il ritiro in Turchia battendo anche il Crystal Palace nell'ultima amichevole disputata ad Antalya prima del ritorno in Italia. Gli uomini di Spalletti vincono in scioltezza per 3-1 grazie all'eurogol di Osimhen nel primo tempo e alla doppietta nella ripresa di Giacomo Raspadori, l'uomo più in forma della comitiva azzurra.

A farla da padrone all'inizio del match è soprattutto il maltempo, con un vero e proprio nubifragio che si abbatte sul Regnum Carya. Quando la pioggia inizia a concedere un po' di tregua la partita si sblocca. Al 33' sono gli inglesi a passare in vantaggio con Zaha (accostato anche ai partenopei in passato), che approfitta di una disattenzione della retroguardia azzurra e si invola verso la porta battendo Meret. La risposta del Napoli è, però, immediata con Victor Osimhen che dopo soli due minuti realizza la rete del pareggio siglando un eurogol in acrobazia.

Nella ripresa l'ingresso di Raspadori indirizza il match in favore dei partenopei. L'attaccante della nazionale italiana, già grande protagonista contro l'Antalyaspor, mette a segno un'altra doppietta nel giro di 17 minuti, tra il 65' e l'82', fissando il risultato sul 3-1 finale. Sugli scudi anche Zedadka, tra i migliori in campo nella seconda frazione.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo (46' Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (46' Barba), Mario Rui (66' Zedadka); Ndombele (83' Spavone), Lobotka (46' Gaetano), Elmas (73' Marchisano); Politano (66' Zebin), Osimhen (46' Simeone), Kvaratskhelia (46' Raspadori). All. Spalletti.

Crystal Palace: Butland, Ward (Adaramola, 66), Tomkins (Richards, 56), Guéhi, Clyne, Milivojevic (Riedewald, 66), Hughes (Gordon, 81), Schlupp (Doucouré, HT), Eze, Zaha (Edouard, 81), Olise (Ebiowei, 81). All. Vieira.

Arbitro: Rasit Yorgancilar (Turchia)

Marcatori: 33' Zaha, 35' Osimhen, 65' e 82' Raspadori

Note: ammoniti Ndombele, Eze.