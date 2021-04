Il Napoli soffre oltre il necessario ma batte il Crotone e si lancia in zona Champions

Gli azzurri di Gattuso si fanno raggiungere ma la spuntano per 4 a 3 contro l'ultima in classifica

Il Napoli riesce a battere il Crotone dopo una partita rocambolesca. Gli azzurri si sono imposti per 4 a 3 dopo essere riusciti a complicare una partita in pieno controllo. I soliti errori difensivi hanno rimesso in partita gli ultimi in classifica che sembravano spacciati all'intervallo. Gli azzurri sono subito partiti fortissimo riuscendo a creare una serie di occasioni da gol. Il primo a fare centro è stato il capitano Lorenzo Insigne con la complicità di una doppia deviazione. Il raddoppio degli uomini di Gattuso è arrivato grazie a Osimhen che ha messo dentro comodamente un grande assist di Insigne. Il Crotone ha accorciato grazie a Simy ma gli il Napoli ha ristabilito le distanze grazie a una punizione capolavoro di Mertens.

A questo punto la partita sembrava essere in discesa per gli uomini di Gattuso ma complicarla ci ha pensato la coppia difensiva Maksimovic-Manolas. Due indecisioni hanno permesso al Crotone di accorciare le distanze ancora con Simy e poi di pareggiare con Messias. A questo punto il Napoli si è lanciato di nuovo all'attacco ed è riuscito a fare il gol decisivo con Di Lorenzo. Questi tre punti permettono agli azzurri di arrivare al quarto posto momentaneamente.