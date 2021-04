Napoli-Crotone, dove vedere la partita: canale tv e orario

Azzurri in campo al San Paolo contro i calabresi alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali

Il Napoli torna in campo in campionato sabato 3 aprile dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri saranno di scena allo Stadio Maradona, avversario il Crotone di Serse Cosmi.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15,00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 253) ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.