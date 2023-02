Napoli-Cremonese, Spalletti: "Abbiamo voglia di rivalsa per l'eliminazione in Coppa Italia" | VIDEO

"Noi pensiamo una gara alla volta e quindi adesso pensiamo alla Cremonese. Non andiamo oltre con qualsiasi considerazione. Sappiamo che è una partita fondamentale per noi. La Coppa Italia è una competizione in cui avremmo dato modo di acquisire esperienza ai giocatori in rosa. Ci siamo rimasti male anche perchè ci tenevamo a mostrare quanto siano forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, Bereszynski o chi ha avuto meno spazio. Spiace che questa occasione sia sfumata perchè sarebbe servito anche questo percorso. Anche per questo motivo metteremo sul piatto la voglia di rivalsa e tutta l'attenzione per produrre gioco, velocità e incisività per penetrare la loro linea difensiva". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Cremonese.

Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro nel video integrale della conferenza stampa pubblicato dalla Ssc Napoli sul proprio canale Youtube ufficiale: