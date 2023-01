Napoli-Cremonese, non c'è Kvaratskhelia tra i convocati: l'elenco completo

Khvicha Kvaratskhelia non sarà tra i protagonisti di Napoli-Cremonese. L'attaccante georgiano non si è allenato questa mattina per una sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di Coppa Italia. Fuori dall'elenco dei convocati anche lo squalificato Lozano, espulso nel match degli ottavi dello scorso anno contro la Fiorentina.

Anche Diego Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. Previsto un ampio turn over per l'incontro con i grigiorossi.

L'elenco completo dei convocati